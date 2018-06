Hannover (dpa) - Tui und Alltours haben alle Ägypten-Reisen bis zum 15. Oktober abgesagt. Damit reagierten sie anders als die Konkurrenten DER Touristik und Thomas Cook, die in den vergangenen Tagen angekündigt hatten, ab dem 30. September wieder Reisen nach Ägypten anzubieten.

Es sei unklar, wann sich die Einschätzung des Auswärtigen Amtes verändere, teilte Tui am Freitag mit. Auch Alltours verweist in einer Mitteilung vom Freitag auf die Reise- und Sicherheitshinweise. Die Behörde rät derzeit von Reisen in das Land ab. Die Absage gilt für alle Reisen von Tui, 1-2-fly, airtours und Discount Travel, bei Alltours auch für byebye und Alltours X.

Bei beiden Veranstaltern gibt es zudem die Möglichkeit, bis Ende Oktober geplante Reisen kostenlos zu stornieren oder umzubuchen.

DER Touristik und Thomas Cook hatten in den vergangenen Tagen angekündigt, ab dem 30. September wieder Reisen anzubieten. FTI und Schauinsland waren die ganze Zeit am Roten Meer verblieben.