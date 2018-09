Ankara (AFP) - (AFP) In der türkischen Hauptstadt Ankara sind Gebäude der nationalen Polizeizentrale mit Raketen angegriffen worden. Bei dem Vorfall am Freitagabend im Stadtteil Dikmen habe es Materialschäden, aber keine Opfer gegeben, sagte Innenminister Muammer Güler. In den Gebäuden seien zwei Raketen eingeschlagen, zudem sei ein nicht explodiertes Geschoss in einem Garten der Anlage entdeckt worden.

