Washington (AFP) - (AFP) Die in der Initiative Global Network zusammengeschlossenen US-Internetkonzerne haben die Regierungen von 21 Ländern zu Transparenz bei den Geheimdienstanfragen zu Nutzerdaten aufgerufen. Die Unternehmen, unter ihnen Google, Microsoft, Facebook oder Yahoo, appellierten an die eigene Regierung, aber auch an die Regierungen Deutschlands, Großbritanniens, Frankreichs oder Kanadas, ihnen eine detaillierte Aufstellung zu den geheimdienstlichen Auskünften zu erlauben. Bislang dürfen sie nur die Gesamtzahl der Datenanfragen öffentlich machen.

