Los Angeles (AFP) - (AFP) Die legendäre US-Liedermacherin Carole King bekommt einen Ehren-Grammy. Die 71-jährige Sängerin werde knapp zwei Wochen vor der Grammy-Gala am 26. Januar mit dem Award MusiCares Person of the Year ausgezeichnet, teilte die Recording Academy, die Organisatorin der Verleihung, am Donnerstag mit. Als Laudatoren würden Show-Größen wie Lady Gaga und Bette Midler auftreten.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.