Heidenrod (dpa) - Nach dem schweren Autounfall mit fünf Toten setzt die Polizei in Hessen heute ihre Ermittlungen fort. Der Hergang der Tragödie auf der Bundesstraße 260 zwischen Nassau und Bad Schwalbach soll genau rekonstruiert werden. Auslöser des schwersten Autounfalls in Hessen seit Jahren war vermutlich das riskante Überholmanöver eines Fahrers. Ein entgegenkommender Wagen hatte ihm auszuweichen versucht und war frontal in einen Lastwagen geprallt. Der Unfallverursacher war danach zunächst geflüchtet. Die Polizei konnte später einen 39-jährigen Verdächtigen festnehmen.

