Schafft es Schwarz-Gelb doch noch? Kommt die eurokritische AfD in den Bundestag? Was wird aus den Grünen? Noch zwei Tage bis zur Bundestagswahl. Der "Last-Minute-Wahlkampf" läuft auf Hochtouren. Die Parteien kämpfen bis zuletzt um jede Stimme. Neue Umfragen zeigen: Es dürfte sehr knapp werden am Wahlsonntag.

Umfragen

INSA-Sonntagsfrage

Bundeswahlleiter zur Briefwahl

Detaillierte Informationen zur Wahl 2009

Wahlaufruf Gauck als Video und Text

Website CDU Bonn

Wahlprogramm CDU/CSU

SPD-Wahlprogramm

FDP-Wahlprogramm

Grünen-Wahlprogramm

Linke-Wahlprogramm

Wahlprogramm der AfD