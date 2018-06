Nikosia (AFP) Das krisengeschüttelte Zypern wird mit einer abgespeckten Militärparade den Unabhängigkeitstag am 1. Oktober begehen. Auf Panzer und andere Militärausrüstung werde verzichtet und das eingesparte Geld in das Schulfrühstück für bedürftige Kinder gesteckt, kündigte Verteidigungsminister Fotis Fotiou am Freitag an.

