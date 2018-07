Nairobi (AFP) Die kenianischen Sicherheitskräfte haben die Angreifer nach dem Überfall auf das Einkaufszentrum in Nairobi nach eigenen Angaben "umstellt". "Die Angreifer wurden in einem der Stockwerke isoliert und dort in einem Abschnitt eingekreist", sagte ein Sicherheitsvertreter am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die übrigen Gebäudeabschnitte "scheinen gesichert", sagte er weiter.

