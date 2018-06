Berlin (dpa) - Am Tag vor der Bundestagswahl kämpfen die Spitzenpolitiker von CDU, SPD und FDP heute noch einmal um Wählerstimmen. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat ihren letzten Wahlkampfauftritt in ihrem Wahlkreis in Stralsund. SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück spricht in Frankfurt am Main. Die FDP beendet ihren Wahlkampf in Düsseldorf mit Außenminister Guido Westerwelle und Parteichef Philipp Rösler. Nach den jüngsten Umfragen kann sich Merkel Hoffnung auf weitere vier Jahre Regierungszeit machen - mit welchem Koalitionspartner ist aber völlig offen.

