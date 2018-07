München (dpa) - Ozapft is! In München hat bei herrlichem Sonnenschein das 180. Oktoberfest begonnen. Mit zwei Schlägen zapfte Oberbürgermeister Christian Ude (SPD) am Samstag um Punkt zwölf Uhr das erste Fass Bier an und eröffnete damit das größte Volksfest der Welt.

Es ist Udes letzte Wiesn als Oberbürgermeister, denn bei der Kommunalwahl 2014 tritt er altersbedingt nicht mehr an. Die Wiesn dauert bis zum 6. Oktober.

Den ersten Steinkrug mit frisch gezapftem Bier reichte Ude Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Während Böllerschüsse die Eröffnung des Volksfestes begleiteten, stießen beide Politiker auf eine friedliche Wiesn an. Die erste Maß gebührt traditionell dem bayerischen Regierungschef.

Beim Anzapfritual trafen in diesem Jahr ein Sieger und ein Verlierer aufeinander. Bei der Landtagswahl am vergangenen Sonntag war es Ude nicht gelungen, Seehofer als Ministerpräsident abzulösen.

"Es geht mir prächtig, die Wehmut wird während des Festes kommen und die Tränen am Ende, aber jetzt ist es vor allem Anspannung und Aufregung", sagte Ude kurz vor seinem letzten Anstich.

"Dem Ministerpräsidenten sauber einzuschenken, gehört zu den attraktivsten Amtshandlungen", hatte Ude vor dem Anstich der "Passauer Neuen Presse" gesagt.

An den 16 Festtagen werden rund sechs Millionen Besucher aus aller Welt auf dem Oktoberfest erwartet. Der Preis für eine Maß Bier kratzt mit bis zu 9,85 Euro in diesem Jahr erstmals an der Zehn-Euro-Marke.

Münchner Oktoberfest