Singapur (SID) - Der ehemalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso hat kein Interesse an einem Wechsel zu McLaren und will seinen Vertrag bei Ferrari wie geplant bis mindestens 2016 erfüllen. "Ich sage immer wieder, dass ich Ferrari liebe und bis zum Ende bei Ferrari bleibe. Ich habe noch drei Jahre mit Ferrari und hoffe, dass ich meinen Vertrag vorzeitig verlängern kann", sagte Alonso am Rande des Großen Preises von Singapur.

Zuvor hatten Aussagen von McLaren-Teamchef Martin Whitmarsh für Wirbel gesorgt: Er sei trotz laufenden Vertrages durchaus für eine Rückholaktion des Spaniers offen, betonte der 55-Jährige. "Ja, wenn ich könnte", antwortete Whitmarsh auf eine entsprechende Frage des Fernsehsenders Sky Sport News: "Die meisten Teams in der Boxengasse würden ihn gerne verpflichten, er ist ein sehr talentierter Fahrer." Die Hoffnung auf einen Wechsel hat sich nun schnell zerschlagen.