Amsterdam (SID) - Fußball-Bundesligist Hamburger SV soll den ehemaligen niederländischen Bondscoach Bert van Marwijk als neuen Cheftrainer verpflichtet haben. Das bestätigte der 61-Jährige im Fernsehsender NOS am späten Samstagabend selbst. Hamburgs Pressesprecher Jörn Wolf hatte kurz zuvor auf SID-Anfrage wenige Stunden nach der 0:2-Heimpleite in der Bundesliga gegen Werder Bremen dagegen noch keinen Vollzug vermelden wollen.

"Der HSV hat mich direkt nach der Entlassung von Thorsten Fink angerufen. Wir haben uns dann noch in der Woche zusammengesetzt. Ich habe gesagt, was ich anbieten kann. Sie haben mir gesagt, was sie wollen. Der Vertrag läuft über zwei Jahre mit der Option einer Verlängerung von einem Jahr", sagte van Marwijk in der Sendung NOS Studio Sport: "Hamburg ist eine fantastische Stadt. Der HSV hat ein prächtiges Team mit einer großen Tradition und einem schönen Stadion. Sonntagmorgen fahre ich nach Hamburg."

Voetbal International schreibt, dass Roel Coumans als Trainerassistent nach Hamburg geht. Coumans arbeitete bisher als Trainerassistent beim niederländischen Zweitligaklub Fortuna Sittard. Weitere Personalentscheidungen für das Betreuerteam sollen später bekannt gegeben werden.

Van Marwijk, der ehemalige Trainer von Borussia Dortmund (2004 bis 2006), hatte zuletzt von 2008 bis zum vergangenen Jahr die niederländische Nationalmannschaft betreut. Van Marwijk galt bereits vor dem Nordderby als Favorit auf den Trainerposten in Hamburg. Sportchef Oliver Kreuzer hatte dem Aufsichtsrat die Verpflichtung des Coaches empfohlen, nachdem Bremens Ex-Trainer Thomas Schaaf angeblich abgesagt hatte.

Auf der HSV-Bank saßen bislang drei Niederländer als Cheftrainer. Martin Jol löste am 1. Juli 2008 seinen gut 17 Monate amtierenden Landsmann Huub Stevens ab, ehe Ricardo Moniz ab April 2010 für rund zwei Monate auf Interimsbasis die sportliche Verantwortung beim Bundesliga-Gründungsmitglied übernahm.