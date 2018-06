Athen (AFP) - (AFP) Ein mordverdächtiger griechischer Neonazi ist am Samstag offiziell wegen vorsätzlicher Tötung eines linksgerichteten Musikers angeklagt worden. Nach Justizangaben bleibt er weiter in Haft und muss sich außerdem wegen illegalen Besitzes einer Waffe verantworten. Während der dreistündigen Gerichtsanhörung in der Hafenstadt Piräus bei Athen gingen etwa 2000 Antifaschisten aus Solidarität mit dem Todesopfer auf die Straße.

