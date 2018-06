Rom (AFP) - (AFP) Der Mafia-Boss Francesco Nirta, einer der zehn meistgesuchten Verbrecher Italiens, ist nach jahrelanger Flucht in den Niederlanden gefasst worden. Wie die italienische Regierung am Samstag mitteilte, wurde der seit 2007 flüchtige Clan-Chef aus Kalabrien am Vortag in einer Wohnung nahe der Stadt Utrecht festgenommen. An der Aktion unter Führung von Interpol seien italienische und niederländische Polizisten beteiligt gewesen.

