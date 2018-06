Nairobi (AFP) - (AFP) Bei einer Schießerei zwischen bewaffneten Angreifern und Sicherheitskräften in einem Einkaufszentrum in Nairobi sind am Samstag mindestens sechs Menschen getötet und dutzende Menschen verletzt worden. Bewaffnete Männer hätten das vor allem bei reichen Einheimischen und Ausländern beliebte Einkaufszentrum in Kenias Hauptstadt angegriffen und auch Geiseln genommen, teilte die Polizei mit. Sie rief die Bevölkerung auf, dem Ort des Geschehens fernzubleiben.

