Mailand (dpa) - Klassik, modern interpretiert - So kommt bei Jil Sanders die Mode im Frühjahr/Sommer 2014 daher. Die Hamburger Designerin präsentierte sich am Samstag in Mailand mit einer Kollektion, die in ihrer Klarheit und Frische überzeugte.

Bei ihrer Schau waren unter andern strenge schwarze Kleider und weich fallende Mäntel und Pullis mit hohem Kragen zum wadenlangen Rock zu sehen.

Dabei wurde Wert auf Details gelegt. So gibt es etwa gerundete Schultern und gekonnt platzierte Aussparungen. Mit poppigen Mustern bricht Jil Sander hier und da aus der sich ansonsten auf Form, Material und Proportionen konzentrierenden Ästhetik aus.

Donatella Versace präsentierte sich dagegen am Freitagabend mit einer Kollektion, bei der es viel Leder und Denim zu sehen gab. Einige Oberteile schlingen sich wie Gurte um den Körper, viele Tops erinnern eher an BH's. Immer wieder tauchen silberne Ketten und Nieten auf. Doch die Kollektion hat auch eine weniger harte Seite. Wenn die Tellerröcke im Takt der Schritte schwingen oder sich florale Muster ausbreiten.

Mit ihren fließenden Hosen oder Kleidern, den kurzen Westen und den mit silbernen Fransen akzentuierten Tüchern zeigten sich die Frauen bei Etro im Gypsy-Look. Das Mailänder Label steht für opulente Muster und spielte diese Stärke konsequent aus. Praktisch jedes Kleidungsstück von Veronica Etro war bedruckt. Gürtel mit Metallbeschlägen bändigen zuweilen den Fluss der zarten Stoffe. Netztrickpullis erhalten grobmaschige Einsätze, einige Mäntel Silber-Applikationen auf dem Rücken.

Brasilianisch ging es hingegen bei Aigner zu. Das Gastgeberland der Fußball-WM 2014 inspirierte das Münchner Traditionshaus unter anderem zu Kombinationen mit transparenten Einsätzen und geometrischen Aussparungen. Die Kleider in den leuchtenden, ineinander laufenden Farben scheinen wie gemacht für die Party nach dem "Public Viewing".

Ermanno Scervino schließlich stellte am Samstag eine feminine, elegante Kollektion mit einem raffinierten Materialmix vor. So wird der khakifarbene Mantel aus Canvas mit rosafarbener Seide gefüttert. Die Oberteile aus transparentem PVC erhalten aufwendige Stickereien aus Leder im Makramee-Effekt.

Die Defilees der Milano Moda Donna gehen noch bis einschließlich Montag.