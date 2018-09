Rio de Janeiro (dpa) - Der Schlagzeuger der US-Rockband Bon Jovi, Tico Torres, ist kurz vor einem geplanten Auftritt beim Festival "Rock in Rio" mit starken Bauchschmerzen in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Der 59-Jährige müsse sich einer Operation an der Gallenblase unterziehen, teilten die Festivalorganisatoren mit. Torres wurde vorige Woche am Blinddarm operiert, weshalb die Band Konzerte ihrer "Because-we-can"-Tour in Mexiko und Argentinien absagte.

