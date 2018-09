Islamabad (AFP) Die pakistanische Regierung hat den früheren Vizechef der islamistischen Taliban in Afghanistan, Abdul Ghani Baradar, freigelassen. Dies sagte ein Sprecher des Innenministeriums in der Hauptstadt Islamabad am Samstag der Nachrichtenagentur AFP. Die Regierung hatte die Freilassung vor knapp zwei Wochen bereits angekündigt, dabei aber betont, dass Baradar nicht an Afghanistan überstellt werden solle.

