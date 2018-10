Suderburg (dpa) - Bei einem schweren Verkehrsunfall in Niedersachsen ist ein Autofahrer in seinem völlig zerstörten Fahrzeugwrack gestorben. Der 44-Jährige sei am frühen Morgen in Suderburg bei Uelzen mit einem Lastwagen zusammengestoßen, teilte die Polizei mit.

Der Mann war auf der Bundesstraße 4 Richtung Gifhorn unterwegs, als er vermutlich am Steuer einnickte, in den Gegenverkehr geriet und mit dem Laster kollidierte, wie die Polizei berichtete.

Der ebenfalls 44 Jahre alte Lastwagen-Fahrer kam trotz des heftigen Frontalzusammenstoßes mit einer leichten Prellung davon.