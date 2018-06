Washington (AFP) Die chinesische Regierung hat eine rasche Umsetzung des US-russischen Plans zur Vernichtung des syrischen Chemiewaffenarsenals gefordert. Sein Land sei "ausdrücklich gegen die Nutzung chemischer Waffen durch welches Land auch immer", sagte Außenminister Wang Yi am Freitag bei einem Besuch in den USA. Er forderte zudem "schnellstmöglich" eine internationale Friedenskonferenz für Syrien. "Wir glauben, dass ein politisches Abkommen der einzig richtige Weg zur Entschärfung der Krise ist", sagte Wang in Washington.

