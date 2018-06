Frankfurt/Main (dpa) - Einen Tag vor der Bundestagswahl und der Landtagswahl in Hessen haben die beiden SPD-Spitzenkandidaten Peer Steinbrück und Thorsten Schäfer-Gümbel ihren letzten großen Wahlkampfauftritt absolviert. In Frankfurt warben der Kanzlerkandidat und der hessische Spitzenkandidat gemeinsam um Stimmen für einen Politikwechsel. Auch ihre politischen Gegner kämpften weiter um Wählerstimmen: CDU-Chefin Angela Merkel legte ihren letzten Wahlkampfauftritt in ihren Wahlkreis in Stralsund.

