Offenbach (dpa) - Heute ist es nach Nebelauflösung zunächst vielerorts stark bewölkt. Im weiteren Verlauf lockern die Wolken von Südwesten her zunehmend auf, so der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach.

Im Bereich von Erzgebirge und Bayrischer Wald sowie Nieder- und Oberbayern können noch Sprühregen oder letzte kurze Schauer auftreten. Die Höchstwerte liegen zwischen 13 Grad in den östlichen Mittelgebirgen und bis 21 Grad bei Sonne am Hochrhein.

Es weht meist schwacher Wind um West.