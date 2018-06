Wiesbaden (AFP) Kristina Schröder (CDU) hat ihren Rückzug vom Amt der Familienministerin angekündigt: "Ich habe mich entschieden, für das nächste Kabinett nicht wieder als Ministerin zur Verfügung zu stehen", sagte Schröder am Sonntag auf der Wahlparty der CDU in Wiesbaden. Zur Begründung sagte die 36-Jährige, ihr Amt und ihr Bundestagsmandat hätten ihr in den vergangenen Jahren zu wenig Zeit für die Familie gelassen. Künftig wolle sie sich mehr ihrer Tochter Lotte widmen.

