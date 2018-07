Berlin (AFP) Der Vorsitzende des FDP-Landesverbands von Nordrhein-Westfalen, Christian Lindner, hat sich tief enttäuscht über das drohende Ausscheiden seiner Partei aus dem Bundestag geäußert. "Mit Sicherheit ist das die bitterste Stunde der FDP seit 1949", sagte Lindner nach der Bekanntgabe der Prognose am Sonntagabend in der ARD. Die späteren Hochrechnungen von ARD und ZDF sehen die Liberalen zwischen 4,5 und 4,7 Prozent. Bliebe es dabei, wäre die FDP in der kommenden Legislaturperiode erstmals nicht im Bundestag vertreten.

