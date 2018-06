Berlin (AFP) SPD-Kanzlerkandidat Peer Steinbrück lehnt es ab, im Falle einer knappen absoluten Sitzmehrheit der Union im Bundestag eine große Koalition zu bilden. Sollten CDU und CSU mehr als 50 Prozent der Sitze im Parlament erobern, werde er seiner Partei raten, "in die Opposition zu gehen und eine starke Opposition zu spielen", sagte Steinbrück am Sonntagabend in der "Berliner Runde" von ARD und ZDF. Er betonte zugleich, dass die Entscheidung über mögliche Koalitionsverhandlungen bei der Union als eindeutig stärkster Kraft liege.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.