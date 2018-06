Frankfurt/Main (AFP) - (AFP) Der frühere hessische Ministerpräsident Walter Wallmann ist tot. Der CDU-Politiker starb am Samstagabend im Alter von 81 Jahren nach langer schwerer Krankheit in einer Frankfurter Klinik, wie der "Wiesbadener Kurier" und das "Wiesbadener Tagblatt" (Montagsausgabe) am Sonntag unter Berufung auf die Familie Wallmanns berichteten.

