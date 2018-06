Washington (SID) - Die Washington Capitals sind Gastgeber des NHL Winter Classic 2015. Das gab die nordamerikanische Profiliga am Samstag bekannt. Das Freiluftspiel wird am Neujahrstag stattfinden, der Gegner und der Austragungsort stehen noch nicht fest.

Die Capitals um den russischen Superstar Alexander Owetschkin gewannen bei ihrem bisher einzigen Winter Classic vor zwei Jahren in Pittsburgh vor 68.111 Zuschauern im NFL-Stadion der Steelers mit 3:1 gegen die Penguins.

In dieser NHL-Saison findet die Freiluftpartie am 1. Januar 2014 im Football-Stadion der Michigan-Universität in Ann Arbor statt. Die Detroit Red Wings empfangen die Toronto Maple Leafs. Ursprünglich war das Spiel schon für 2013 angesetzt, musste wegen des Lockouts aber um ein Jahr verschoben werden.