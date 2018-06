Singapur (SID) - Dem Start des früheren Formel-1-Weltmeisters Kimi Räikkönen beim Großen Preis von Singapur am Sonntag (14.00 Uhr/RTL und Sky) steht trotz seiner Rückenprobleme nichts mehr im Wege. Das bestätigte ein Sprecher des Lotus-Teams der Nachrichtenagentur AFP. Den 33-jährigen Räikkönen hatten am Samstag im freien Training und im Qualifying hartnäckige Schmerzen an der Lendenwirbelsäule behindert, die physiotherapeutische Behandlung habe anschließend aber zur Besserung geführt.

Wohl auch aufgrund der Beeinträchtigung war Räikkönen, der im kommenden Jahr das Ferrari-Duo mit Fernando Alonso (Spanien) bilden wird, am Samstag nicht über Startplatz 13 hinausgekommen.