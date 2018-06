Hamburg (dpa) - Bert van Marwijk hat seinen Wechsel zum Hamburger SV bestätigt. "Das ist ein großartiger Club mit einer gewaltigen Tradition", sagte van Marwijk dem niederländischen Fernsehsender NOS. Der HSV habe sich von Anfang an sehr stark um ihn bemüht. Nach NOS-Informationen soll der frühere Bondscoach der niederländischen Fußball-Nationalmannschaft in Hamburg in den kommenden Tagen einen Zweijahresvertrag unterschreiben. Er tritt bei den Norddeutschen die Nachfolge von Thorsten Fink an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.