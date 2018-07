Islamabad (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf eine christliche Kirche in der nordwestpakistanischen Stadt Peshawar sind mehr als 70 Menschen getötet worden. Rund 130 Menschen seien bei dem Doppelanschlag verletzt worden, sagte der diensthabende Arzt im Leady Reading Hospital. Nach Angaben der Polizei sprengten sich zwei Selbstmordattentäter am Ende des Sonntagsgottesdienstes vor der Kirche in die Luft. Laut Polizei sind unter den Toten sechs Frauen und drei Kinder. Zu der Tat hat sich noch niemand bekannt. Im Nordwesten Pakistans verüben Taliban-Gruppen regelmäßig Anschläge.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.