Berlin (dpa) - Rund 60 000 Menschen haben die zweite Berlin Art Week besucht. Das teilte die Kulturprojekte Berlin GmbH zum Abschluss der Kunstwoche mit. Zahlreiche Kulturinstitutionen, Museen und Galerien beteiligten sich mit Ausstellungen an den sechs Veranstaltungstagen. Daneben gab es die Kunstmessen abc und Preview. Mit der Art Week will die Bundeshauptstadt ihre Attraktivität für Kunstsammler und Käufer erhöhen und ein Pendant zu den großen Kunstmessen etwa in Basel und London schaffen.

