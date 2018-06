Madrid (dpa) - Spaniens König Juan Carlos wird am Dienstag zum zweiten Mal in weniger als einem Jahr an der Hüfte operiert. Der neue Eingriff bei dem 75-jährigen Monarchen werde in einer Klinik in der Hauptstadt Madrid stattfinden. Das teilte das Königshaus mit. Wie bereits bekanntgegeben worden war, muss die im November eingesetzte Hüftprothese ausgetauscht werden. Grund dafür sei eine Infektion. Ein Spezialist aus den USA soll den Eingriff durchführen.

