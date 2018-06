Los Angeles (dpa) - Den wichtigsten Fernsehpreis der Welt könnte in diesem Jahr eine Produktion gewinnen, die nie im Fernsehen lief. Zu den Nominierten der Emmys, die in der Nacht in Los Angeles vergeben werden, gehört das für den Onlinedienst Netflix produzierte Politikdrama "House of Cards". Die Serie mit dem zweifachen Oscar-Preisträger Kevin Spacey ("American Beauty") und der "Golden Globe"-Gewinnerin Robin Wright ("Forrest Gump") hatte bei Kritikern wie Publikum viel Lob gefunden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.