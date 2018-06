Peking (dpa) - Der gestürzte chinesische Spitzenpolitiker Bo Xilai ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Vier Wochen nach dem Korruptionsprozess gegen ihn verkündete das Volksgericht in der ostchinesischen Stadt Jinan am Sonntag den Schuldspruch wegen Bestechlichkeit, Unterschlagung und Amtsmissbrauchs. Das Urteil fiel höher aus als allgemein erwartet. Der 64-Jährige hatte die Vorwürfe bestritten. Auslöser der Affäre waren Enthüllungen eines engen Vertrauten und Polizeichefs über den Mord seiner Frau Gu Kailai an dem befreundeten britischen Geschäftsmann Neil Heywood.

