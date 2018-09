Florenz (dpa) - Zum Auftakt der Weltmeisterschaften im Straßenradsport hat Trixi Worrack mit ihrem Team Specialized Lululemon wie im Vorjahr Gold geholt.

Die Sechser-Formation aus den USA, in der auch Lisa Brennauer aus Wangen fuhr, war im Mannschafts-Zeitfahren zwischen Pistoia und Florenz über 42,8 Kilometer nicht zu schlagen. Der alte und neue Weltmeister fuhr bei strahlendem Spätsommerwetter 51:10,54 Minuten und verwies die Teams Rabo Women (Niederlande/52:21,64) und Orica aus Australien (52:44,40) abgeschlagen auf die Plätze. Worrack holte damit nach Silber 2006 ihre dritte Medaille im Elitebereich.

Die 31 Jahre alte Cottbuserin startet bei ihren 15. Weltmeisterschaften und hat am Dienstag im Einzelzeitfahren und am Freitag im Straßenrennen weitere WM-Einsätze. Das trifft auch auf ihre Lululemon-Teamkollegin Lisa Brennauer zu, die am Sonntag zum ersten Mal mit Gold dekoriert wurde.

Das Teamzeitfahren mit Firmenmannschaften wurde im Vorjahr in Valkenburg/Niederlande zum ersten Mal ins WM-Programm genommen. Ansonsten sind die Titelkämpfe, die am kommenden Sonntag mit dem Elite-Straßenrennen zu Ende gehen, wie immer Nationalmannschaften vorbehalten.