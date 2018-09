Riad (AFP) - (AFP) Saudiarabische Frauenrechtlerinnen lassen in ihrem Kampf gegen das Fahrverbot für Frauen nicht locker. Mehr als zwei Jahre nach ihrem weitgehend gescheiterten Versuch, ihre Geschlechtsgenossinnen hinter das Lenkrad zu bekommen, kündigten sie für den 26. Oktober einen neuen Versuch an. "Ich werde am 26. Oktober fahren", sagte die Aktivistin Nassima al-Sada am Sonntag der Nachrichtenagentur AFP. Nach ihren Angaben wollen allein in ihrer Heimatprovinz im Osten des Landes mindestens 20 weitere Frauen an der Kampagne teilnehmen.

