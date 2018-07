Foxborough (SID) - Die New England Patriots mit dem deutschen Offensive Tackle Sebastian Vollmer sind in der amerikanischen Football-Profiliiga NFL weiter ungeschlagen. Der dreimalige Super-Bowl-Gewinner bezwang am dritten Spieltag die Tampa Bay Buccaneers mit 23:3. Der gebürtige Düsseldorfer Vollmer stand in der Startformation.

Rookie Björn Werner feierte unterdessen mit den Indianapolis Colts den zweiten Saisonsieg. Die Colts gewannen am Sonntag überraschend klar mit 27:7 gegen Vizemeister San Francisco 49ers.

Titelverteidiger Baltimore Ravens zeigte sich nach der Auftaktniederlage gegen die Denver Broncos weiter erholt und siegte gegen die Houston Texans 30:9.