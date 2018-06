Tokio (SID) - Die Fed-Cup-Spielerinnen Julia Görges (Bad Oldesloe) und Mona Barthel (Bad Segeberg) sind beim WTA-Turnier in Tokio in der ersten Runde gescheitert. Die 24-Jährige Görges verlor gegen die Rumänin Sorana Cirstea (Nr. 15) in 1:37 Stunden mit 4:6, 4:6 und kassierte bereits die 13. Auftaktpleite in diesem Jahr. Barthel unterlag der siebenmaligen Grand-Slam-Siegerin Venus Williams (USA) nach nur 66 Minuten 3:6, 1:6.

Bei der mit 2.369.000 Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung sind aus deutscher Sicht noch Andrea Petkovic (Darmstadt), Angelique Kerber (Kiel/Nr. 5) und Annika Beck (Bonn) am Start.