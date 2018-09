Nairobi (dpa) - Bei einem Angriff islamischer Extremisten auf ein Einkaufszentrum in Kenias Hauptstadt Nairobi sind gestern mindestens 39 Menschen getötet und weitere 150 verletzt worden. Diese Zahlen nannte der kenianische Präsident Uhuru Kenyatta am Abend. In einer TV-Ansprache an die Bevölkerung kündigte er ein hartes Vorgehen gegen die Verantwortlichen des Terroranschlags an. Er habe selbst Angehörige bei der Westgate-Attacke verloren, sagte der Präsident.

Mindestens 18 maskierte Täter waren gestern Mittag in ein Einkaufszentrum eingedrungen und hatten um sich geschossen.

