Nairobi (dpa) - Islamistische Terroristen haben in einem Einkaufszentrum in Nairobi ein Blutbad mit mindestens 59 Toten und 175 Verletzten angerichtet. Mehr als 24 Stunden nach dem Angriff hielt ein Terrorkommando der radikal-islamischen Al-Shabaab-Miliz noch immer mehrere Geiseln in seiner Gewalt. Es sei klar, wo sich die 10 bis 15 Angreifer aufhielten, aber die Lage bleibe "heikel", hieß es vom Innenministerium. Bis zum Nachmittag waren immer wieder Schüsse zu hören. Im Kurznachrichtendienst Twitter bekannte sich die islamistische Al-Shabaab-Miliz aus Somalia zu dem Überfall.

