Nairobi (dpa) - Nach dem Überfall mit mindestens 39 Toten auf das Westgate-Einkaufszentrum in kenianischen Nairobi waren am Morgen Schüsse aus dem Gebäude zu hören. Die Sicherheitskräfte versuchen weiter fieberhaft, das Gebäude unter Kontrolle zu bringen und die Geiseln zu befreien. Zwei Militärs wurden nach Angaben der Zeitung "Daily Nation" schwer verwundet in ein Krankenhaus gebracht. Die Terroristen haben sich offenbar in den oberen beiden Stockwerken des Einkaufszentrums verschanzt. Mehrere Geiseln sollen dort in Geschäftsräumen eingeschlossen sein.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.