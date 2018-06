Stendal (dpa) - Bei einem Absturz eines Kleinflugzeugs sind in der Nähe von Stendal zwei Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei mit. Ob noch weitere Passagiere an Bord der kleinmotorigen Maschine waren, war nach Polizeiangaben zunächst noch unklar. Das Flugzeug stürzte demnach am späten Nachmittag am Rande eines Wohngebietes auf eine Brachfläche. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.