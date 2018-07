Berlin (dpa) - Fernsehkritiker nehmen Anstoß an der Abwesenheit der eurokritischen AfD bei der Wahlsendung "Berliner Runde". ARD und ZDF hatten angesichts der ersten Hochrechnungen, die die neue Partei mit 4,9 Prozent äußerst knapp nicht im Parlament sahen, die AfD nicht eingeladen. "Wenn sich jetzt parallel in einer Hochrechnung die AfD auf 5,0 % schöbe, würden die schnell noch einen Tisch reintragen?", schrieb Stefan Niggemeier auf Twitter. Das Medienmagazin DWDL twitterte: "Nicht genügend Tische in der Berliner Runde? FDP und AfD wären doch die spannendsten Gäste gewesen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.