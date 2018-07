Berlin (dpa) - Kanzlerin Angela Merkel auf dem Höhepunkt ihrer Macht: CDU und CSU haben am Wahlabend eine hauchdünne absolute Mehrheit im Bundestag in Sichtweite. Die seit vier Jahren regierende schwarz-gelbe Koalition wurde abgewählt. Grund: die FDP flog nach einem historischen Desaster erstmals in ihrer Geschichte aus dem Bundestag. Ein Unsicherheitsfaktor blieb in den Hochrechnungen gegen 20.00 Uhr die eurokritische Partei AfD. Sie verbuchte einen Überraschungserfolg dicht an der Fünf-Prozent-Marke. Rot-Grün verfehlte einen Regierungswechsel deutlich.

