Wiesbaden (dpa) - Seit 8.00 Uhr haben die Hessen gleich zweimal die Wahl. Mit der Öffnung der Wahllokale können rund 4,4 Millionen Menschen über die nächste Landesregierung entscheiden. Außerdem stimmen die Bürger über die Zusammensetzung des Bundestages ab. Bei beiden Wahlen wird mit einem äußerst spannenden Rennen gerechnet. In den letzten Umfragen lagen die in Hessen regierende schwarz-gelbe Koalition und das rot-grüne Oppositionsbündnis praktisch gleichauf. Die CDU lag in den letzten Umfragen bei etwa 40 Prozent, die SPD kam auf rund 30 Prozent.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.