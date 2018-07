Frankfurt/Main (dpa) - Am ersten Handelstag nach der Bundestagswahl hat der Dax Verluste verzeichnet. Die schwierige Regierungsbildung verunsichere die Anleger, hieß es am Markt. Gleichzeitig blieben aber auch die Unwägbarkeiten der weiteren US-Geldpolitik bestehen, was auf den derzeitigen rekordnahen Kursniveaus für Vorsicht sorge. Der deutsche Leitindex verlor nach seiner starken Vorwoche 0,47 Prozent auf 8635,29 Punkte.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.