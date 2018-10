Berlin (AFP) Der bisherige FDP-Vize Christian Lindner will den Vorsitz der Bundespartei übernehmen. Das verlautete am Montag aus Parteikreisen in Berlin. Der nordrhein-westfälische Landes- und Fraktionschef könnte die Nachfolge von Philipp Rösler antreten, der seinen Verzicht auf das Amt angekündigt hatte.

