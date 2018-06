Berlin (AFP) Die FDP bekommt nach ihrer historischen Wahlniederlage eine neue Führung: Der bisherige Vize-Vorsitzende Christian Lindner will für die Nachfolge von Parteichef Philipp Rösler kandidieren, der sein Amt zur Verfügung stellt. Dies teilte Rösler am Rande einer Vorstandssitzung am Montag in Berlin mit. Das Parteipräsidium habe geschlossen seinen Rücktritt erklärt, und der Parteivorstand werde diesem Schritt folgen. Damit solle "der Weg freigemacht werden für einen Neuanfang der FDP", sagte Rösler.

