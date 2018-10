Brüssel (AFP) Der Präsident des Europaparlaments, der deutsche SPD-Politiker Martin Schulz, hat die künftige Bundesregierung aufgerufen, sich für Wachstum in Europa einzusetzen. Die Bundesregierung müsse gemeinsam mit dem Europaparlament die Aufgabe angehen, "die systembedrohende Jugendarbeitslosigkeit zu bekämpfen" und "ein kluges Investitionsprogramm aufzulegen, das Wachstumsimpulse setzen und die Politik der Haushaltskonsolidierung ergänzen kann", erklärte Schulz am Montag in Brüssel. Zudem müsse die europäische Bankenunion vollendet und schnell eine Finanztransaktionssteuer eingeführt werden.

