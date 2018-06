Warschau (AFP) Polens liberal-konservativer Regierungschef Donald Tusk hat das "spektakuläre Ergebnis" der Union bei der Bundestagswahl begrüßt. Er sei "froh", dass damit weiter ein "verlässlicher Verbündeter" in Deutschland die Regierungsgeschäfte führen werde, sagte Tusk am Montag vor Journalisten in Warschau. Die Entscheidung über die endgültige Regierungskoalition sei aus seiner Sicht "wichtig". Allerdings seien "beiden großen politischen Gruppierungen" in Deutschland "positiv gegenüber Polen" eingestellt. "Ich glaube, dass ihre Chefs weiter so handeln werden, dass die polnisch-deutschen Bindungen so gut bleiben wie sie bisher waren."

